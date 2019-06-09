سويسرا ضد إنجلترا .. ركلات الترجيح تمنح الأسود الثلاثة الميدالية البرونزية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة سويسرا ضد إنجلترا التي أُقيمت على ملعب “دومافونسو هنريكيز” في البرتغال، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية في النسخة الأولى، بفوز الأسود الثلاثة بركلات الترجيح.

سويسرا ضد إنجلترا

وبدأت مباراة سويسرا ضد إنجلترا بضغط كبير من منتخب الأسود الثلاثة، وكاد أن يهز الشباك في الدقيقة الثلاثة، ولكن تسديدة هاري كين اصطدمت بالعارضة، ورد المنتخب السويسري بتسديدة قوية من فرولر في الدقيقة 11، ولكن بيكفورد أبعدها.

وأطلق رحيم سترلينج تسديدة قوية من تمريرة رائعة من هاري كين في الدقيقة 14، ولكن حارس المرمى سومر أبعدها، وردّ تشاكا بتسديدة ولكنها خرجت بعيدًا.

وأهدر ديلي ألي فرصتين لصالح الأسود الثلاثة في الدقيقتين 29 و35، لينتهي الشوط الأول من مباراة سويسرا ضد إنجلترا لتحديد المركزين الثالث والرابع في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بالتعادل السلبي.

السلبية تحسم مباراة سويسرا ضد إنجلترا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط المنتخب السويسري بقوة عن طريق فرولر وتشاكا، إلا أن تألق حارس المرمى والمدافعين حرمهم من هز الشباك، وسط محاولات من لاعبي الأسود الثلاثة، ولكنهم فشلوا في تسجيل هدف.

وانتهى الوقت الأصلي في مباراة سويسرا ضد إنجلترا بالتعادل بدون أهداف، ليلعب المنتخبين أشواط إضافية ويستمر التعادل السلبي بينهما، قبل تبتسم ركلات الترجيح لمنتخب الأسود الثلاثة وتمنحه الميدالية البرونزية في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2019.