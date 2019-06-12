سويسرا والسودان وأفغانستان يدينون العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها

المواطن - واس

وقالت سفارة سويسرا لدى المملكة في تغريدة على حسابها في تويتر: إن سويسرا تعرب عن قلها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية ومن ضمنها استهداف مطار أبها الدولي وما نتج عنه من إصابات لمواطنين ومقيمين.

وأوضحت أن سويسرا تدين هذه الهجمات وتحث على وقفها فوراً.

كما استنكرت أفغانستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معاد, وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية أن جمهورية أفغانستان الإسلامية تستنكر بأشد العبارات استهداف مطار أبها الدولي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران, وتؤكد تضامنها ووقوفها بجانب المملكة.

بدوره أدان المجلس العسكري الانتقالي السوداني الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي, وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا.

وأفاد المجلس العسكري في بيان له بأن الهجوم يعد عملاً إجراميًا وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية كافة, مؤكدًا وقوفه وتضامنه الكامل مع المملكة في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها.