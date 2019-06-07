سيث رولينز يحتفظ ببطولة اليونيفرسال

المواطن - محمد سمعه

حافظ المصارع سيث رولينز نجم الـWWE على لقب بطولة اليونيفرسال وذلك بعد التغلب على منافسه بارون كوربن في أولى نزالات عرض الـ SUPER SHOW DOWN في جدة.

وأُقيم النزال على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وسط حضور جماهيري مكثف.

توافدت أعداد كبيرة من الجماهير العاشقة لـ لعبة المصارعة الحرة إلى ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ وذلك لحضور عرض Super Show Down.

ويذكر أن نجم WWE “جولدبيرغ” سيظهر اليوم لأول مرة في المملكة في مواجهة “اندرتيكر”، كما تواصل عمليات بيع تذاكر العرض في منافذ البيع الخارجية في ملعب الجوهرة.

و أعرب عدد من نجوم WWE عن سعادتهم بالتواجد في السعودية، والمشاركة في عرض Super ShowDown المُقرر إقامته، مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وأبدى النجم كوفي كينغستون سعادته لمشاهدة المواجهة التاريخية التي ستجمع أندرتيكر بالنجم جولدبيرغ، وقال: “متحمس للغاية لرؤية هذا النزال الذي يقام للمرة الأولى الليلة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية”.

ومن جانبه، ظهر النجم موغو مرتديًا الزي السعودي خلال المؤتمر الصحافي، وأكد أن والده والكثير من أفراد عائلته يقيمون في المملكة.. وهذا ما جعله يسعد كثيرًا بالشراكة بين الهيئة العامة للرياضة وWWE.