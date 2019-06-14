سييرا عينه على الأرجنتيني فيتشو

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني لنادي الاتحاد، التشيلي خوسيه سييرا، لضم نجم فريق شباب الأهلي- دبي، الأرجنتيني إيميليانو فيتشو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأمل سييرا في إنهاء المفاوضات سريعًا مع فيتشو، خاصة أن عقده انتهى مع فريق شباب الأهلي، وسينضم كلاعب حر، كما أنه يتمتع بخبرة كبيرة ستُساعد نادي الاتحاد في الموسم المقبل، وذلك حسبما أكدت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية.

وكان سييرا السبب وراء تعاقد فيتشو مع نادي شباب الأهلي، حيث سبق ودربه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كولو كولو التشيلي، إلا أن تجربة خوسيه لم تستمر كثيرًا في الإمارات، وتم إقالته بسبب النتائج السلبية.

ولعب إيميليانو فيتشو 30 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 7 أهداف، ولعب دورًا دفاعيًّا هامًّا، بجانب قدرته على المساندة الهجومية، وتوج بلقبي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

ويرغب سييرا في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بلاعبين مميزين في الموسم الرياضي الجديد، أملًا في تحسن النتائج والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.