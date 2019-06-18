سييرا يبدأ الغربلة في الاتحاد ويُضحي باثنين من اللاعبين

المواطن - محمد سمعه

بدأ المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لـ الاتحاد عملية الغربلة في الفريق الأول لكرة القدم، وذلك من أجل تحديد اللاعبين الباقيين في الفريق والراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي الاتحاد عانى كثيرًا في بداية الموسم الماضي حيث خسر لقب السوبر السعودي أمام نادي الهلال في بريطانيا، وتعرّض للخسارة في أول ثلاث جولات في الدوري السعودي في الموسم الماضي، حيث كان العميد مُهدد بالهبوط.

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وقالت تقارير صحافية أن المدرب سييرا استقرّ على الاستغناء عن خدمات الرأس أخضري غاري رودريغيز والإيفواري سيكو سانوجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتعاقد مع صفقتين أقوى منهما.

ولم ينجح غاري رودريغيز في أن يُقدم الأداء المنتظر منه مع نادي الاتحاد في الموسم الماضي، وذلك منذ انضمامه للعميد في يناير 2019 قادمًا من نادي جالطة سراي التركي.

أما اللاعب الإيفواري سانوجو فانضمّ إلى صفوف العميد في يناير 2019 قادمًا من صفوف نادي يونج بويز السويسري.

وكان اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا نفى وجود رغبة لديه حول الرحيل عن الاتحاد في صيف 2019.

جدير بالذكر أن لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد رفض الترشح لرئاسة العميد لمدة أربع سنوات خلال فترة انتخابات الأندية الحالية مُكتفيًا بما قدمه خلال فترة تكليفه من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وكان نادي الاتحاد وضع أنظاره مؤخرًا على التعاقد مع المهاجم عبدالفتاح آدم لاعب نادي التعاون.