شاحن إسكوتر يحرق شقة في أبها والمدني يتدخل

المواطن - أحمد الشهري - أبها

باشر الدفاع المدني في أبها، أمس الاثنين، بلاغًا عن وقوع حريق في شقة سكنية تقع بإحدى عمارات حي المطار وتتكون من ثلاث طوابق.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير، العميد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن مدني أبها باشر بلاغًا عن وقوع حريق بشقة سكنية تقع بعمارة مكونة من 3 أدوار بحي المطار بأبها لا يوجد بداخلها أي شخص.

وتابع العاصمي أن الحريق انحصر في صالة مساحتها 2×2 م مجاورة لغرفة جلوس 4×6، وعملت فرق المدني على احتواء وإخماد الحريق وتهوية الموقع من الدخان المصاحب للحريق بواسطة المعدات الفنية اللازمة والذي لم يصاحبه أي إصابات.

ولفت إلى أن سبب الحريق يعود من خلال المعاينة والتحقيق الأولي إلى التماس كهربائي بشاحن عجلات التنقل (إسكوتر ذكي) خلال عملية بقائه بحالة شحن طاقة؛ مما أدى للالتماس وحدوث الحريق.