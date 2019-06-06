شاهد.. أول فيلم وثائقي عبر التاريخ يصور كسوف الشمس

المواطن - الرياض

نشر الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك مقتطفات من أول فيلم وثائقي عبر التاريخ يصور الكسوف الكلي للشمس.

وقال الزعاق إن الفيلم يعود إلى عام ١٩٠٠م وهو ضمن أرشيف الجمعية الفلكية الملكية البريطانية.

ولفت إلى أن هذا الفيلم هو المحاولة الثانية لـ صانع الأفلام “مسكيلين” بينما كانت محاولته الأولى في عام 1898، عندما سافر إلى الهند لتصوير الحدث وسُرق ذلك الفيلم منه ولا يعلم مصيره حتى الآن.

اكتشاف أول فلم وثائقي عبر التاريخ يصور كسوف كلي للشمس

يعود الى ١٩٠٠م

من أرشيف الجمعية الفلكية الملكية البريطانية.

الفيلم هو المحاولة الثانية لـ صانع الافلام "مسكيلين"

كانت محاولته الأولى في عام 1898 ، عندما سافر إلى الهند لتصوير الحدث وسُرق ذلك الفيلم منه ولا يعلم مصيره حينذاك pic.twitter.com/shWpRydLQk — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) June 6, 2019