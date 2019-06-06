شاهد.. أول فيلم وثائقي عبر التاريخ يصور كسوف الشمس
يعود إلى عام ١٩٠٠م

شاهد.. أول فيلم وثائقي عبر التاريخ يصور كسوف الشمس

2019/06/06
الساعة 1:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك مقتطفات من أول فيلم وثائقي عبر التاريخ يصور الكسوف الكلي للشمس.

وقال الزعاق إن الفيلم يعود إلى عام ١٩٠٠م وهو ضمن أرشيف الجمعية الفلكية الملكية البريطانية.

ولفت إلى أن هذا الفيلم هو المحاولة الثانية لـ صانع الأفلام “مسكيلين” بينما كانت محاولته الأولى في عام 1898، عندما سافر إلى الهند لتصوير الحدث وسُرق ذلك الفيلم منه ولا يعلم مصيره حتى الآن.



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