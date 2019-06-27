شاهد الفيديو.. استقبال الأمير محمد بن سلمان في اليابان تحت زخات المطر

شاهد الفيديو.. استقبال الأمير محمد بن سلمان في اليابان تحت زخات المطر

2019/06/27
الساعة 4:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مدينة أوساكا اليابانية لرئاسة وفد المملكة في قمة العشرين .

وكان في استقبال سمو ولي العهد بمطار كانساي الدولي، معالي وزيرة الدولة اليابانية توشيكو آبي.
وهطلت الأمطار بالتزامن مع وصول ولي العهد إلى اليابان حيث كانت الأجواء رائعة مثالية.

 



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