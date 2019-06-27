شاهد الفيديو.. استقبال الأمير محمد بن سلمان في اليابان تحت زخات المطر

المواطن - الرياض

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مدينة أوساكا اليابانية لرئاسة وفد المملكة في قمة العشرين .

سمو #ولي_العهد يصل إلى مدينة أوساكا اليابانية لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول #مجموعة_العشرين.#محمد_بن_سلمان_في_اليابان pic.twitter.com/zkKv03EciS — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) June 27, 2019

وكان في استقبال سمو ولي العهد بمطار كانساي الدولي، معالي وزيرة الدولة اليابانية توشيكو آبي.

وهطلت الأمطار بالتزامن مع وصول ولي العهد إلى اليابان حيث كانت الأجواء رائعة مثالية.