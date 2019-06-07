شاهد بالدليل.. خلايا قطر تفبرك فيديو يزعم دخول إرهابيي الحوثي للخوبة

المواطن - الرياض

كعادتها في ترويج الأكاذيب ونشر الأباطيل والشائعات وقلب الحقائق، روّجت خلايا تابعة لقطر ڤيديو مفبركاً يزعم أن إرهابيي الحوثي دخلوا قرية الخوبة جنوب البلاد.

وبالبحث والتحقيق تبيّن أن الفيديو قديم، ويرجع لإحدى الدول المجاورة في عام ٢٠١٤ م أثناء تفريق عناصر خارجة عن القانون، وقامت قوات مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين.

الفيديو الحقيقي

وتبيّن أن مليشيا الحوثي الإرهابية، أعادت فبركت المقطع عام ٢٠١٧م وأُعيد تداوله وبثه من قبل الخلايا التابعة للقطر والإرهابيين الحوثيين الآن.

الفيديو المفبرك