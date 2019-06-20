شاهد بالصور.. 800 مسن ومسنة يحاربون الأمية بعيدابي صبيا

المواطن - علي مدخلي ـ جازان

انتظم قرابة 800 مُسنّ ومسنّة في الحملة الصيفية لمحو الأمية والتي تنفذها وزارة التعليم ممثلة بإدارة تعليم صبيا في قطاع محافظة العيدابي، والتي دشّنها سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مطلع هذا الأسبوع.

وتستمرّ الحملة حتى الرابع من شهر ذي الحجة المقبل؛ إذ استقبلت الدارسين والدارسات في ٢٨ مركزاً في قمم الجبال وسهول وأودية المحافظة، واتخذت من مدارس عيبان بمركز بلغازي مقراً رئيساً للحملة بنين وبنات.

وانتظم نحو 8٠٠ دارسٍ ودارسة في الأسبوع الأول من بدء الحملة التي تسعى لاستهداف ١٠٠٠ دارس ودارسة على مدى شهرين.

وتأتي هذه الحملة ضمن مسارات العمل الصيفي الذي أطلقته وزارة التعليم خلال صيف العام الحالي وتستهدف فئة من المواطنين والمواطنات في أماكنهم لمحو أميتهم بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع وتحت إشراف وزارة التعليم.

وأوضح المدير التنفيذي للحملة الأستاذ حسن عداوي لـ”المواطن“، أن أهداف الحملة في محو الأمية وتعليم المستهدفين المهارات الأساسية للتعلم، ونشر الوعي الديني والثقافي والاجتماعي والصحي لدى المستهدفين وتعزيز الحس والانتماء الوطني.

وأضاف أن العدد المستهدف 1000 دارس ودارسة، حيث يقوم على تعليمهم نخبة من المعلمين والمعلمات وتشمل عدداً من المواد الدراسية منها اللغة العربية ومواد الدين والرياضيات.

وأشار العداوي إلى أن الحملة تشمل تقديم العديد من الخدمات بالتعاون مع عدد من الوزارات تأتي من أبرزها التوعية الصحية والعيادة الصحية من وزارة الصحة، والإرشادات البيطرية والعيادة البيطرية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك التوعية الاجتماعية ودراسة الحالات في المراكز ومنازل الدارسين واتخاذ اللازم والدعم بالسلات والأرزاق عبر الجمعيات الخيرية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الهيئة الإشرافية والإدارية للحملة وأضاف أن الدارسين والدارسات يُمنحون مكافأة مالية في نهاية دراستهم مقدارها 1000 ريال، كما يُمنح الدارسون والدارسات الذين يتمكنون من إتقان المهارات المطلوبة شهادة اجتياز ويحق لهم مواصلة التعليم في مراكز تعليم الكبار النظامية.