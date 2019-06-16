شاهد .. جانب من عمليات دوريات الأفواج الأمنية لمنع تهريب المخدرات والقبض على المتورطين
في جازان وعسير ونجران

شاهد .. جانب من عمليات دوريات الأفواج الأمنية لمنع تهريب المخدرات والقبض على المتورطين

2019/06/16
الساعة 3:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جازان

نجحت دوريات الأفواج الأمنية في إطار تنفيذ مهامها الأمنية المُساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمناطق جازان وعسير ونجران، خلال الفترة من 1 / 7 / 1440هـ إلى 1 / 10 /1440هـ من إحباط محاولات عدة محاولات لتهريب المخدرات والأسلحة وقبضت على الجناة.

وتمّ خلال هذه العمليات إحباط تهريب (27) طناً من القات المخدر، و(86) كيلو جراماً من الحشيش المخدر، و(115) قطعة سلاح مختلفة، و(1408) ذخائر حية.

كما تمّ القبض على المتورطين فيها وعددهم (671) متهماً، والتحفظ على مبالغ مالية بمبلغ (552147) ريالاً، وحجز (565) سيارة في قضايا مختلفة.



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