شاهد.. عاصفة رعدية تُخلف دماراً هائلاً بمجمع سكني في دالاس الأمريكية

شاهد.. عاصفة رعدية تُخلف دماراً هائلاً بمجمع سكني في دالاس الأمريكية

2019/06/10
الساعة 3:33 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تسبّبت عاصفة رعدية في حدوث دمار هائل في أحد المجمعات السكنية في الجانب الشرقي من مدينة دالاس في ولاية تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تسبّبت العاصفة في انهيار أحد الجراجات متعددة الطوابق بعد سقوط رافعة عليه وتخريب العديد من الوحدات السكنية والممتلكات الخاصة من مركبات وغيرها.

وتشهد مدينة دالاس بين الحين والآخر عواصف وأعاصير مدمرة تتسبّب في وفاة العشرات وإخلاء مئات المنازل.



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