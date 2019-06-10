شاهد.. عاصفة رعدية تُخلف دماراً هائلاً بمجمع سكني في دالاس الأمريكية

المواطن - متابعة

تسبّبت عاصفة رعدية في حدوث دمار هائل في أحد المجمعات السكنية في الجانب الشرقي من مدينة دالاس في ولاية تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تسبّبت العاصفة في انهيار أحد الجراجات متعددة الطوابق بعد سقوط رافعة عليه وتخريب العديد من الوحدات السكنية والممتلكات الخاصة من مركبات وغيرها.

وتشهد مدينة دالاس بين الحين والآخر عواصف وأعاصير مدمرة تتسبّب في وفاة العشرات وإخلاء مئات المنازل.

جانب من الاضرار البالغة التى سببتها العاصفة الرعدية العنيفة اليوم في احدى المجمعات السكنية في الافق الشرقي من دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية

والاضرار نتجت عن سقوط رافعة على المبنى pic.twitter.com/BUAEG3SOVh — gamal sayed (@gamalsayed123) June 9, 2019