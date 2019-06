شاهد.. عمران خان يقع في خطأ مُحرج على الهواء

المواطن - متابعة

وقع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مأزق حينما خالف البروتوكول في حديث يتمّ بثه على الهواء في عدد من دول العالم.

وخلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة القرغيزية بشكيك كان على عمران خان أن يقف فور وصوله إلى المكان المُخصّص له لتحية باقي الزعماء، لكنه جلس على مقعده ولم ينتبه إلى وقوف كل مَن بالقاعة من الزعماء والضيوف والمسؤولين.

Prime Minister of #Pakistan @ImranKhanPTI's Arrival with other World Leaders at Invitation of President of Kyrgyzstan for Opening Ceremony 19th Meeting of the Council of the Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization in Bishkek Kyrgyzstan (13.06.19)#SCOSummit2019 pic.twitter.com/fYdKYN3Fv7

— PTI (@PTIofficial) June 13, 2019