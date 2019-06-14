شاهد.. عمران خان يقع في خطأ مُحرج على الهواء

شاهد.. عمران خان يقع في خطأ مُحرج على الهواء

2019/06/14
الساعة 3:42 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

وقع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مأزق حينما خالف البروتوكول في حديث يتمّ بثه على الهواء في عدد من دول العالم.

وخلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة القرغيزية بشكيك كان على عمران خان أن يقف فور وصوله إلى المكان المُخصّص له لتحية باقي الزعماء، لكنه جلس على مقعده ولم ينتبه إلى وقوف كل مَن بالقاعة من الزعماء والضيوف والمسؤولين.



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