شاهد .. مصافحة ملفتة بين الأمير محمد بن سلمان وترامب وبوتين في قمة العشرين

المواطن - الرياض

بعد مصافحة الهاي فايف الشهيرة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين في الأرجنتين العام الماضي، تركّزت أعين الكاميرات على لقاء الزعيمين في قمة العشرين المنعقدة اليوم في مدينة أوساكا اليابانية.

وكانت مصافحة الرئيس بوتين لولي العهد لافتة للأنظار حيث حرص الرئيس الروسي على مد يديه أولًا للسلام على ولي العهد الذي كان يأخذ مكانه وسط قادة العالم لالتقاط الصور التذكارية.

كما حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مصافحة ولي العهد ودعاه إلى الوقوف إلى جواره لالتقاط الصورة التذكارية.

والمعروف أن كلا من الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي يُكنان الكثير من التقدير والاحترام لولي العهد ويحفظان له قدره ومقداره ويعيان دوره المهم في إعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية وقيادة جهود محاربة الإرهاب في المنطقة، إضافة إلى دوره البارز في تعزيز العلاقات المشتركة مع بلديهما.

وكانت أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين بدأت اليوم في مدينة أوساكا اليابانية.

ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة، كان في استقباله رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وقد التقطت الصور التذكارية لقادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.

بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.