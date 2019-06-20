شراكة أمريكية تُقرب المملكة من استقلال التصنيع العسكري

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

وافقت شركة الصناعات العسكرية بالمملكة (سامي) على إنشاء مشروع مشترك مع L3 Technologies المدرجة في بورصة نيويورك، للتعاون في تصنيع أجهزة الاستشعار العسكرية وغيرها من المشاريع الأمنية الخاصة في المملكة.

وتمضي الشركة بشكل رئيسي في طريقها نحو تحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 الشاملة، والتي تهدف لتوطين الجزء الأكبر من الصناعات العسكرية داخل المملكة، بل والمساهمة بشكل أساسي في التصدير إلى مختلف بلدان العالم.

أهمية الصفقة

وحسب ما جاء في صحيفة ذا ناشونال الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، تأتي الصفقة مع L3 Technologies في أعقاب اتفاق سابق بين الطرفين في فبراير لاستكشاف خيارات أنظمة JV المتطورة.

وقال أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة: “مع استمرارنا في دعم الأهداف المرتبطة بالرؤية السعودية 2030، ستساعد هذه الشراكة طويلة الأجل مع L3 على تطوير أنظمة أنظمة الاستشعار والرسالة مع إنشاء هيكل دعم شامل عبر الحياة لعملائنا العسكريين”.

ومن جانبه، قال كريستوفر كوباسيك ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة L3: “يمثل هذا المشروع مع شركة سامي، الذي يتضمن أنشطة البحث والتطوير والتصنيع والتدريب والاستدامة، علامة فارقة في مواصلة تطوير وتنفيذ إستراتيجية النمو الدولي لشركة L3، وستتمكن الشركة من تأسيس وجود طويل الأجل داخل المملكة”.

المشروع المشترك

بموجب المشروع المشترك، سيتعاون الطرفان في تطوير أجهزة الاستشعار الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء (EO / IR) العسكرية، وغيرها من التقنيات المتقدمة لأنظمة البعثات الخاصة للسفن الجوية والبرية والبحرية، حيث سيتم تطويرها في مركز مخصص للبحث والتصنيع يتم إنشاؤه في المملكة.

ويقع المقر الرئيسي لشركة L3 Technologies في نيويورك وتقوم بتطوير تقنيات وحلول الدفاع المتقدمة عبر الأسلحة والفضاء والأنظمة البحرية وأمن الطيران والتدريب التجريبي والرؤية الليلية و EO / IR.