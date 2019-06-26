شراكة مع هيونداي تجلب أحدث السيارات في العالم إلى المملكة

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

أعلنت شركة هيونداي موتور، كبرى المؤسسات لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها وقعت اتفاقية مبدئية مع شركة النفط السعودية أرامكو، للتعاون في مجال الطاقة الهيدروجينية.

شراكة سعودية كورية

ووقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيونداي موتور، تشونج إيسون، مذكرة تفاهم مع أحمد عبد الله السعدي، نائب الرئيس الأول للخدمات الفنية في أرامكو، للسعي إلى شراكة استراتيجية في مجال الطاقة الهيدروجينية والمواد المتقدمة غير المعدنية وتقنيات المستقبل.

وقال تشونج: “التعاون بين هيونداي وأرامكو سيُسرع من التقدم نحو مجتمع يعمل بالهيدروجين من خلال توسيع الوصول إلى بنية تحتية قوية للهيدروجين وسيارات كهربائية تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية”.

وبموجب هذه الشراكة، ستتعاون الشركتان في إنشاء بنية تحتية لشحن الهيدروجين في كوريا الجنوبية وتزويد السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية في المملكة.

خلايا الوقود

وتعد تقنية خلايا الوقود الهيدروجينية واحدة من أحدث التقنيات التي تراهن عليها العديد من الشركات المصنعة للسيارات في الوقت الحالي، وعلى رأسها العملاقة الكورية “هيونداي”، والتي استطاعت تقديم بعض النماذج الفعالة لتلك التقنيات المتطورة خلال المعارض الدولية المتخصصة في السيارات خلال السنوات الماضية.

وبدأت هيونداي بشكل موسع إعداد البنية التحتية الخاصة بتلك التقنيات المتطورة في الوقود، أملًا في وصولها إلى مستوى يسمح لها بالتعامل مع العشرات من البلدان التي ترغب في التزود بتلك التقنيات والتي تمثل مستقبل الوقود في العالم.