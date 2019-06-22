شرطة دبي تُجهّز 2000 مركبة ذكية العام الجاري

المواطن - الرياض

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تفاصيل مشروع الدوريات الذكية الذي يتمثل في تطوير وتجهيز 2000 مركبة ذكية خلال العام الجاري.

ويشمل المشروع، تركيب مجموعة من الأجهزة الذكية للدوريات العسكرية والمدنية والخدمية، بهدف مواكبة التطورات التقنية وتحديث الأنظمة الرئيسة لمركبات القوة بما يتوافق مع الأنظمة العالمية الحديثة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عُقد في مبنى القيادة بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف الاطلاع على مواصفات الدورية الذكية ومراحل التنفيذ وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تطوير المشروع.

وتحتوي الدوريات الذكية على أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتشمل التعرف على لوحة المركبة، والتحكم بـ”اللّواح”، وشريحة الاتصال، والتعرف على بصمة الوجه، وجهاز تتبع إلكترونياً، ونظام مراقبة على الطريق، وقارئ التعرف على السائق، وشاشة ذكية إضافة إلى بيانات المركبة وغيرها.