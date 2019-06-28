شرط يُقرب بوفون من العودة إلى يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

اقترب الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون من العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي.

وكشفت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، تفاصيل عقد بوفون مع يوفنتوس، مؤكدة أنه سيكون لمدة موسم رياضي واحد، وسيحصل على راتب تبلغ قيمته 1.5 مليون يورو، وسيتولى منصبًا فنيًا أو إداريًا بعد نهاية منافسات الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن بوفون اشترط وضع بند يُجبر المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس ماوريسيو ساري على الدفع به في 8 مباريات على الأقل ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويحتاج بوفون صاحب الـ41 عامًا إلى 8 مباريات لتجاوز الرقم القياسي من حيث عدد مرات المشاركة في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، والمسجل باسم أسطورة ميلان باولو مالديني برصيد 674 مباراة.

وأضافت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أن عقد بوفون مع يوفنتوس ينصّ أيضًا على مشاركة الحارس المخضرم في مباراتين على الأقل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولعب الحارس المخضرم بوفون في صفوف يوفنتوس خلال الفترة من 2001 حتى عام 2018، حيث رحل في الصيف الماضي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يعود مجددًا إلى النادي الإيطالي.