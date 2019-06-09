شرعاء بنت فايز تحفظ تراث الجنوب بـ1500 قطعة أثرية فما قصتها؟

المواطن - بيشة

لطالما اهتمت السيدة شرعاء بنت فايز بالتراث الجنوبي، المرتبط بماضيها الجميل، عبر اقتناء وحفظ مقتنيات قديمة لتضعها بين ناظريها في متحفها منذ عشرة أعوام، والذي يضم أكثر من 1500 قطعة أثرية، تحكي أساليب العيش في زمن ماضٍ عتيق.

ويُمكن “متحف الحيفة التراثي” في محافظة بيشة الزائر من التعرف على أدوات أثرية وطرق استخدام الآباء والأجداد لها، في اختصار للحياة الشعبية لأهل الجنوب.

ويسلط المتحف الضوء على الجانب المميز والمغيب من تراث بيشة وعاداتها القديمة، بحسب ما ذكرت صاحبة المتحف شرعاء بنت فايز، والتي احترفت جمْع المقتنيات الأثرية والقديمة ذات القيمة الحِرفية والأثرية منذ صغرها، بحسب “العربية”.

كما عملت “شرعاء” في حرفة الخوص والخياطة، والتي أظهرت مشغولات يدوية من صنعها ذات تصاميم عصرية، نظير عشقها للحياة الشعبية.

وقالت شرعاء: “دأبتُ منذ سنوات على تجميع القطع التراثية التي تخصّ محافظة بيشة، والتي جمعتها من الأهل وسكان المحافظة، وهناك ما قمتُ بشرائه من هواة المتاحف”.

وأوضحت: “المتحف يضم 1500 قطعة تراثية عن بيشة، وهي قطع متوارثة وقديمة جدًّا، أهمها قدور النحاس وصحن النحاس والمحماس والقطوف والرحى الحجري، كما يضم بندقية محفوظة منذ 130 عامًا، وغيرها من القطع التي تجسد عراقة تراث بيشة وسكانها، حتى أصبح المتحف يعطي الزائر طابع البساطة والأصالة، وكيف كانت حياة القدماء وأساليب معيشتهم وحرفهم اليدوية”.

وأوضحت أنها تسعى لأن يصبح “متحف الحيفة التراثي” موقعًا سياحيًّا مميزًا، من خلال إبراز تراث المنطقة وتطوير الحرف اليدوية، وتقديمها بأسلوب عصري مميز، إضافة إلى تدريب الجيل الجديد على الحرف القديمة، والمشاركة الفعالة في المجتمع والمناسبات الوطنية والخارجية.