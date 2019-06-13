شرف الحريري لن يترشح لرئاسة النصر

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم عضو شرف نادي النصر، شرف الحريري بالتقدم لرئاسة مجلس إدارة العالمي خلال الساعات القلية الماضية، بعدما فاجأ الرئيس السابق سعود السويلم الجماهير بقرار عدم الترشح في الانتخابات.

شرف الحريري

وأكدت تقارير صحافية أن رجل الأعمال، شرف الحريري ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق، عامر السلهام أبرز الأسماء المتوقع ترشحها لرئاسة نادي النصر لمدة الأربع أعوام المقبلة.

وكان شرف الحريري من أبرز الداعمين لإدارة الأمير فيصل بن تركي، ودعم نادي النصر بأكثر من 20 مليون ريال في السنوات الأخيرة لـ”كحيلان”.

واستقبلت جماهير النصر خبر ترشح شرف الحريري لرئاسة مجلس الإدارة بسعادة بالغة، خاصة أنه سيدعم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات من العيار الثقيل، الأمر الذي سيُساعده على الاستمرار في المنافسة على البطولات.

شرف الحريري لن يترشح

وأنهى الإعلامي محمد الغامدي الجدل المثار حول ترشح شرف الحريري لرئاسة نادي النصر خلال الفترة المقبلة، وأكد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه لن يترشح.

وكتب الغامدي عبر “تويتر”: “تواصلت مع رجل الأعمال وعضو شرف النصر الداعم شرف الحريري عن حقيقة توليه منصب الرئاسة فأكد شكره لمسيري النادي بتلك الثقة إلا أنه أبدى اعتذاره من تولي رئاسة النصر”.

وأشار إلى أن اعتذار شرف الحريري بسبب ظروفه العملية التي تحتم تواجده بشكل مستمر ولفترات طويلة من العام خارج المملكة، ولكنه أكد استمرار دعمه لنادي النصر مع أي إدارة قادمة.

السويلم يُربك الحسابات

وكان سعود السويلم لم يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة نادي النصر خلال الفترة القانونية التي حددتها الهيئة العامة للرياضة، والتي انتهت، مساء يوم الثلاثاء، على أن يتم فتح باب الترشح مجددًا، يوم الأحد المقبل.