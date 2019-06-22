شركات طيران عالمية تحظر التحليق فوق إيران.. أجواء غير آمنة

المواطن - الرياض

أعلنت بعض شركات الطيران، أنها قررت تفادي التحليق عبر الأجواء الإيرانية في إجراء احترازي بعد احتدام التوتر بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج.

وأولى هذه الشركات، كانت “الخطوط الجوية الملكية الهولندية” التي قالت إنها علقت رحلاتها عبر أجزاء محددة من الأجواء الإيرانية، تلتها شركة “كوانتاس” الأسترالية للطيران، التي أعلنت أنها ستتجنب التحليق عبر الأجواء الإيرانية وفوق مضيق هرمز.

كما علقت شركتا الطيران الألمانية “لوفتهانزا” والخطوط الجوية البريطانية رحلاتهما فوق الأجواء الإيرانية.

فيما أعلنت الشركة البريطانية، أنها ستتفادى الطيران عبر أجزاء محددة من المجال الجوي الإيراني، على أن تواصل رحلاتها عبر مسارات بديلة.

وتأتي هذه الإجراءات بعدما حظرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في وقت سابق، شركات الطيران الأمريكية التحليق في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان.

واحتدم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل حاد، بعد إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة بزعم انتهاكها مجالها الجوي، فيما نفى البنتاغون الرواية الإيرانية، وأكد أن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية.