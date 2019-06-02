شروط استحقاق ساند وخطوات ورابط التسجيل

المواطن - الرياض

يستهدف نظام ساند رعاية المواطنين وأسرهم في حال إن تعطل أحدهم عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

وتقوم فكرة ساند على أساس القيام بسد فجوة الدخل والعمل من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم أثناء الفترة الانتقالية التي تقع ما بين الوظيفة السابقة لحين الحصول على وظيفة أخرى جديدة، مع تقديم كافة سبل التدريب والدعم اللازم من أجل المساعدة في التحاق المواطن بوظيفة أخرى جديدة.

شروط استحقاق ساند :

يحدد نظام ساند عدداً من الشروط التي من خلالها يمكن للمشتركين بهذا النظام أن يحصلوا على التعويض وهي:

• لابد وأن يكون الشخص جنسيته سعودية.

• لابد وأن يكون سن الشخص المشترك بالنظام أقل من الستين سنة.

• أن يكون قد تجاوز مدة العمل التي تم الإنصاص عليها بقانون العمل في نظام ساند، وذلك بموجب المادة رقم 14.

• يُشترط أن يكون الشخص المشترك ليس لديه أي دخل آخر من أية أعمال أو أنشطة خاصة به.

• على المشترك في البرنامج أن يلتزم بالتدريبات التي تم تحديدها له من قبل الوزارة.

• أن لا يكون المشترك قد تعرض للفصل من عمله بسبب شخصي يرجع إليه.

• أن يكون المشترك بالنظام لديه القدرة على العمل.

• ألا يكون الشخص المشترك قد ترك عمله بمحض حريته وإرادته.

خطوات التقدم في هذا النظام

أولا لا بد من القيام بتسجيل دخولك على الحساب الخاص بك في التأمينات أونلاين وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط (هنا)، بعدما يتم فتح الصفحة الخاصة بتسجيل دخولك على الحساب المشترك أونلاين، فإنه يتم إتمام عملية تسجيل الدخول من خلال كتابة رمز المستخدم، وكتابة كلمة المرور، ثم بعدها يتم الضغط على خانة دخول.

الآن سوف يتم فتح صفحة حساب خاصة بالمشترك في التأمينات أونلاين، قم بالبحث عن خانة تقديم طلب استحقاق بنظام ساند، ثم قم بالضغط عليها، حينها سوف يطب منك النظام أن تقوم بإدخال البيانات وإدخال رقم حسابك البنكي.

بعدها سوف تظهر صفحة أمامك للتسجيل وتعبئة البيانات الشخصية للاتصال والخاصة بالمشترك، ثم بعدها قم بالضغط على خانة تعديل.

وبهذا تكون قد انتهيت من خطوات طلب التقديم في نظام ساند، وبعدها سوف يقوم النظام بإظهار رسالة أن عملية تقديم طلب تعويض تمت بنجاح، وفي حال استحقاقك في أن تحصل على تعويض سوف يصلك رسالة نصية على هاتفك الجوال تفيد التأكيد على استحقاق طلب التعويض.

وفي حال إن كنت غير مؤهل للتقديم بنظام ساند فسوف تظهر لك رسالة فيها توضيح للأسباب التي تمنع تؤهلك.