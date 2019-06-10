شروط وطريقة الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

المواطن - الرياض

يُقدم بنك التنمية الاجتماعية، بنك التسليف سابقاً، حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة هامة من المواطنين وهم ذوو الدخل المنخفض، حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل مُيسّر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.

ومن بين المنتجات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية قرض الزواج الذي يهدف لإعانة وتشجيع الشباب على الزواج الذين يقل دخلهم الشهري عن 10000 ريال.

الشروط العامة للحصول على قرض الزواج

أن يكون الزواج للمرة الأولى ويُستثنى من ذلك مَن توفيت زوجته الوحيدة أو مَن طلّق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها.

أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس، فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك.

تقديم عقد نكاح رسمي مُصدّق من المحكمة المختصة على ألّا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجرية.

تاريخ احتساب مدة عقد النكاح هو التاريخ الهجري

يتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب

بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي يجب تقديم ما يلي :

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية المقترض.

صورة سجل الأسرة مضافة فيه الزوجة.

صورة عقد النكاح كاملاً.

أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

تصريح بياناتي من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

إرفاق صورة شهادة الوفاة للزوجة الأولى في حال كان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.

إرفاق صورة كرت العائلة المضافة فيه الزوجة الأولى المتوفية في حال كان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.

بالنسبة لموظفي القطاع الخاص يجب تقديم :

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية العميل.

صورة سجل الأسرة مضافة فيه الزوجة.

صورة عقد النكاح كاملاً.

صورة هوية الكفيل.

أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

أصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوماً.

أصل تعريف بالراتب مفصل للعميل موقع ومختوم من جهة عمل العميل ومصدق من الغرفة التجارية لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوماً.

شهادة مدد وأجور مشترك من موقع التأمينات الاجتماعية لا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يوماً.

أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

إرفاق صورة شهادة الوفاة للزوجة الأولى في حال كان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.

إرفاق صورة كرت العائلة المضافة فيه الزوجة الأولى المتوفية في حال كان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.