شلالات مائية وحدائق معلقة تقدم للزائرين المتعة والجمال في وادي لجب 

المواطن - واس

يعد وادي لجب من أهم المواقع السياحية وأبرزها ومزاراً يؤمه الزائرون من أبناء المنطقة وغيرها من مناطق المملكة على مدار العام, ووادي “لجب” عبارة عن صدع وانكسار في الجزء الشرقي من جبل “القهر زهوان” التابع لمحافظة الريث التي تقع على بعد 150 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من مدينة جيزان.

ويرجع تاريخ الوادي لعصر حدوث الانكسار الأفريقي حيث ظهرت جبال ناهضة ذات صخور شديدة الصلابة تختلف عما جاورها من الجبال من حيث التركيب الصخري واللون وهو ما يلحظه الزائر للوادي ذلك الفرق الواضح بين الجبال المطلة على وادي لجب ما يضفي نوعاً من التميز على الجبل وتفرداً واضحاً من حيث الشكل بين الجبال المجاورة له.



ويمتد وادي لجب على شكل أخدود أو صدع انكساري في الطرف الشرقي من جبل “القهر” بطول يصل لنحو 11 كيلو متراً تقريباً متجهاً من الشمال إلى الجنوب ليتقابل هذا الصدع بعد ثلاثة كيلومترات بصدع آخر يمتد لمسافة 2 كيلو متر.

ويشهد وادي لجب بمحافظة الريث كغيره من المواقع السياحية بمنطقة جازان إقبالاً متزايداً من قوافل الزوار من داخل المنطقة وخارجها على مدار العام.

ويمكن للزائر أن يستقل سيارته داخل الوادي مسافة 2 كيلو متر تقريباً من المدخل وسط الوادي ليضيق بعدها ممر الوادي , لتصبح مواصلة السير على الأقدام متعة متاحة للزائرين وسط رذاذ المياه المتطاير من الشلالات والبحيرات المتناثرة بامتداد الوادي و أشعة الشمس الذهبية التي لا تزور الوادي غير سويعات قليلة عندما تصل منتصف السماء وتتعامد أشعتها على الأرض.



ويزيد المكان متعة وجمال حدائق الوادي المعلقة التي انتصبت على جانبي الوادي بكثافة وفي مناظر أشبه ما تكون بالخيال من أشجار النخيل وهي شامخات على ارتفاعات قد تصل إلى أكثر من 30 متراً تقريباً وسط أشجار معمّرة تشبثت بالحياة فراحت تمدّ جذورها من منتصف حافتي الوادي تقريبا لتصل إلى مجرى المياه في الأسفل لتوجد منظرا في قمة الجمال قلما يتكرر وجوده إلا في وادي لجب.