شمراني الوحدة ينضم إلى الحزم لمدة عامين

المواطن - محمد سمعه

انضم اللاعب أحمد الشمراني مدافع نادي الوحدة لصفوف نادي الحزم بصورة رسمية ولمدة عامين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الحزم عبر تويتر أن إدارة النادي برئاسة عبدالله المقحم أنهت إجراءات التعاقد مع اللاعب أحمد الشمراني لمدة عامين.

وسبق لأحمد الشمراني تمثيل فريقي الاتحاد والوحدة.

ويذكر أن نادي الحزم كان أنهى موسم 2018-2019 محتلًا المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة، وضمن نادي الحزم البقاء في دوري المحترفين بعدما تفوق على فريق الخليج في مباراتي ملحق الصعود والهبوط في الدوري.

ويسعى نادي الحزم إلى تدعيم صفوفه بصفقات قوية وذلك من أجل التواجد في المنطقة الدافئة ببطولة دوري المحترفين خلال الموسم المقبل.

أما نادي الوحدة فكان احتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن حاتم خيمي رئيس الوحدة لا يفكر في الترشح لرئاسة الوحدة خلال فترة انتخابات الأندية المقبلة.