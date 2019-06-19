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شيماء علي بعد التجميل غير.. شعار رفعه محبو الفنانة المقيمة في الكويت شيماء علي بعد خضوعها لعملية إزالة فيلر من وجهها، حيث أظهرت التغييرات التي طرأت عليه بعدما أخفته في وقت سابق.

وظهرت شيماء علي بعد التجميل في مقطع فيديو بملامح أقرب إلى الطبيعية، مؤكدةً أن كل ما أجري لها هو إزالة الفيلر من وجهها.

ولفتت شيماء علي بعد التجميل إلى أنها لم تقم بشد عينيها أو تصغير أنفها وأنها عمدت إلى تكبير شفتيها بالماكياج فقط.

وكشفت شيماء علي أنها خضعت منذ أكثر من 10 سنوات لعملية جراحية في وجهها وأن هذا سبب انتفاخ وجنتيها ما اقتضى إزالة الفيلر.

وأحدثت شيماء علي بعد التجميل ضجة كبيرة بعد ظهورها وكشفها التغيير الذي طرأ على وجهها.

وقالت شيماء علي عبد التجميل على صفحتها الخاصة: “وايد ضحكني يا جماعة.. ترى أنا مو مبدلة وجهي… وجهي هو وجهي بس انا شلت الفيلر.. أنا لا أصور وجهي لأنه ما زال متورماً.. ولكن أنا لم أبدله.. لن أطل عليكم وترونني مثلاً أشبه ديانا سبنسر.. فاهمين غلط والله.. وجهي هو وجه شيماء ما تغير”.

الجدير بالذكر أن شيماء علي ممثلة إيرانية الأصل وشاركت خلال الفترة الأخيرة في مسلسل “حدود الشر”.

ويأتي هذا ردًا على سبب إخفاء وجهها في مقاطع الفيديو التي تنشرها على حساباتها الخاصة، كاشفة عن أن وجهها متورم بعد إزالة الفيلر.