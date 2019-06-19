صاروخ يصيب إكسون للنفط في البصرة العراقية وإجلاء موظفين

المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة العراقية، أن صاروخًا طال مقر شركة إكسون للنفط في مدينة البصرة، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، ما أدى إلى إصابة اثنين من الموظفين العراقيين في الانفجار.

كما أفاد مسؤولون في مجال النفط أن الشركات التي تعمل في موقع الانفجار في البصرة تشمل إكسون موبيل وشل وإيني.

وأكد عمال في مجال النفط أنهم سمعوا ثلاثة انفجارات في مقر شركة النفط الأجنبية قرب مدينة البصرة، بحسب “العربية”.

وكشفت مصادر أمنية عراقية أن شركة إكسون موبيل أجلت 20 من العاملين الأجانب بعد استهداف مقر شركتها.

إلى ذلك، أفاد مسؤولون عراقيون بأن عمليات النفط في جنوب العراق ومنها التصدير لم تتأثر بالهجوم الصاروخي.

جدير بالذكر أنه في 18 مايو، أجلت “إكسون موبيل” جميع موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق، لنقلهم إلى دبي.

وأتى هذا الإجلاء بعد أن حذرت القوى الأمنية العراقية عددًا من الشركات الأجنبية، من معلومات تفيد باحتمال استهداف موظفين أجنبيين عبر الخطف من قبل ميليشيات موالية لإيران، وسط تصاعد التوتر الأميركي الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة حذرت رعاياها في العراق، وطلبت السفارة الأميركية في بغداد من موظفيها غير الأساسيين المغادرة، إثر تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية معلومات أمنية استخباراتية أفادت في وقت سابق باحتمال حصول تهديد إيراني للقوات الأميركية في المنطقة.