صحة عسير: خروج 8 من مصابي الهجوم الإرهابي على مطار أبها

المواطن - عسير

أكدت صحة منطقة عسير خروج 8 حالات من مصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، ونفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم صحة عسير: إن المصابين خرجوا من المستشفى المركزي بعد استقرار حالتهم وتماثلهم للشفاء، فيما لا يزال البقية يحظون بالرعاية الطبية اللازمة.

في وقت سابق، اطمأنت صحة عسير على الحالة الصحية للمصابين في الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها، والذي أسفر عن وفاة واحدة و21 إصابة بينهم 3 نساء وطفلان.

أوضحت صحة عسير أنه وفَوْر تلقّي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغًا عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي يوم الأحد 20/ 10/ 1440هـ، فقد تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقًا في مثل هذه الحالات وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها لاستقبال أي حالات وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.