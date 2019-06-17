صحيفة كورية جنوبية تستعرض أبرز ملفات زيارة محمد بن سلمان

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أكدت صحيفة “تشوسون إلبو” الكورية الجنوبية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيزور سيول قبل قمة مجموعة العشرين في أوساكا خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.

التعاون العسكري

وحسب مصادر الصحيفة، فإنه من المتوقع أن يصل الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة سيول في 25 يونيو، مؤكدين أنه سيلتقي بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي في اليوم التالي.

وقال مصدر حكومي في كوريا الجنوبية: “محمد بن سلمان يرغب في تزويد المملكة بالمزيد من الوسائل العسكرية التكنولوجية المتطورة، عندما يفكر في استيراد أسلحة أجنبية”.

وأضاف: “رغبة ولي العهد في التعرف على التقنيات العسكرية، هي السبب في أنه يريد زيارة الوكالة الدفاعية الكورية، بدلًا من مجرد زيارة قاعة معارض الأسلحة”.

وفي الشهر الماضي، ناقش البلدان سبل زيادة التبادلات العسكرية والتعاون في الصناعة العسكرية بالعاصمة الرياض.

التعاون الاقتصادي

وبخلاف التعاون العسكري، سيحضر ولي العهد أيضًا حدثًا ستستضيفه S-Oil، وهي واحدة من أكبر الشركات الأجنبية المتعاونة مع عملاقة النفط الوطنية أرامكو، وذلك حسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن زيارة ولي العهد ستشمل التوجه لوكالة التنمية الدفاعية خلال رحلته، بالإضافة إلى أحد المحافل الاقتصادية التي تنظمها شركة S-Oil الكورية، وذلك من أجل زيادة التعاون في مجالات النفط بين المملكة وكوريا الجنوبية.