صراع الصدارة يُشعل مباراة أوغندا ضد مصر

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة أوغندا ضد مصر المقرر إقامتها، مساء يوم غد الأحد، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية “الكان 2019”.

أوغندا ضد مصر

ويدخل المنتخبان مباراة أوغندا ضد مصر بهدف حسم صدارة المجموعة الأولى، والتأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي من الكان 2019 في المركز الأول، لمواجهة خصم سهل نسبيًا في دور الـ16.

ويواجه متصدر المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية 2019 صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، في حين يُلاقي الوصيف صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، والأقرب أن يكون المنتخب السنغالي.

ويأمل لاعبو الفراعنة استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة أوغندا ضد مصر غدًا، للفوز وتحقيق العلامة الكاملة، والتأهل كمتصدر مجموعته، فيما يطمح المنتخب الأوغندي لخطف الثلاث نقاط والصعود إلى الدور التالي.

وقبل مباراة أوغندا ضد مصر غدًا، يتصدر منتخب الفراعنة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من تحقيق فوزين متتاليين أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، فيما يحتل المنتخب الأوغندي المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

منتخب مصر

وضمن الفراعنة التأهل رسميًا إلى منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 قبل مباراة أوغندا ضد مصر غدًا، إلا أنها ستكون حاسمة في صعوده كمتصدر أو في المركز الثاني.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة أوغندا ضد مصر حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث امتلأت مدرجات استاد القاهرة الدولي بأكملها في أول مواجهتين لمنتخب الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية 2019، ما يمنح اللاعبين حافزًا لتحقيق الفوز.