صراع لن ينتهي بين النصر والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

لا يزال الصراع مستمرًا بين ناديَي النصر والاتحاد للتعاقد مع الصفقات القوية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح المهاجم المُميّز عبدالفتاح آدم لاعب نادي التعاون في جذب أنظار أكبر الأندية السعودية للتعاقد معه مثل النصر والاتحاد والهلال.

وكان وكيل أعمال اللاعب عبدالفتاح آدم تحدّث عن اهتمام النصر والاتحاد بضم موكله قائلًا: الاتحاد وضع عبدالفتاح آدم هدفًا وحيدًا له لتدعيم الهجوم في صيف العام الجاري، وهذا ما شاهدته بنفسي أما النصر يُفاوض العديد من المهاجمين خلال الفترة الأخيرة.

الاتحاد يتحرك سريعًا لحسم الأمور

وذكرت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر يرغب في إتمام المفاوضات سريعًا مع نادي التعاون، وذلك للتعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم.

ويُذكر أن اللاعب عبدالفتاح آدم أحرز 12 هدفًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019 وساهم كذلك في تتويج نادي التعاون ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في شهر مايو الماضي على حساب نادي الاتحاد.

وبعد إيقاف اللاعب فهد المولد لمدة عام بسبب تعاطيه للمنشطات، أصبح العميد حاليًا يفكر في التعاقد مع بديل حتى يدخل الاتحاد الموسم الجديد مكتمل الصفوف من أجل المنافسة على لقب كأس الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

أما نادي النصر فيرغب في التعاقد مع عبدالفتاح آدم بسبب تراجع مستوى اللاعب النيجيري أحمد موسى.