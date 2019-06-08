صفقات قد تقلب الموازين في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

مع بدء فترة الانتقالات الصيفية في الكرة السعودية.. يسعى كل نادٍ إلى التحرك وضم أقوى الصفقات سواء كانت محلية أو أجنبية.

ويدخل النصر والهلال رفقة الاتحاد والأهلي بكل قوة للتعاقد مع نجوم من العيار الثقيل من أجل تقديم الأفضل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم المقبل 2019- 2020.

النصر ينافس بقوة في كل الصفقات:

يفكر نادي النصر في التعاقد مع النجمين سالم الدوسري والبيروفي أندري كاريلو من صفوف نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسيحاول الهلال بكل طاقاته الإبقاء على لاعبيه الاثنين من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

وسيدخل نادي الاتحاد في منافسة شرسة مع فريقي الهلال والنصر للتعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت تقارير إعلامية أن الاتحاد أصبح الأقرب لضم عبدالفتاح آدم في ظل وجود قوة وإصرار من الإدارة الاتحادية برئاسة لؤي ناظر لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وربما إذا نجح الاتحاد في ضم عبدالفتاح آدم لن يكتفي الفريق الاتحادي بهذه الصفقة، وسيتحرك أيضًا للتعاقد مع اللاعب الإماراتي علي مبخوت مهاجم منتخب الإمارات ونادي الجزيرة الإماراتي.

ودخل النصر كذلك في منافسة قوية مع الأهلي والاتحاد للتعاقد مع اللاعب هارون كمارا مهاجم نادي القادسية، لكن القادسية يرفض التفريط في مهاجمه خلال فترة الميركاتو الصيفي.

القادسية يوضح رده:

ويأتي رفض القادسية حول التفريط في هارون كمارا في ظل احتياج النادي لكامل نجومه من أجل الصعود لدوري المحترفين بعد نهاية موسم 2019- 2020.

وودّع القادسية بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المنصرم، وذلك بعد احتلاله للمركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.