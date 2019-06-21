صفقة جديدة طلبها سييرا من إدارة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يرغب المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو لاعب وسط نادي سانتوس البرازيلي.

وذكرت تقارير صحفية برازيلية أن المدرب سييرا طالب إدارة الاتحاد بسرعة التعاقد مع إيمليانو فيتشيو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق للمدرب التشيلي سييرا تدريب اللاعب إيمليانو فيتشيو في ثلاثة أندية وهي “كولو كولو التشيلي، شباب أهلي دبي الإماراتي، يونيون إسبانيولا التشيلي”.

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد الجديد إلى التحدث مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا؛ وذلك من أجل تحديد الصفقات المطلوبة للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وكان أنمار الحائلي تحدث عن هذا الملف قائلًا: هناك تواصل دائم مع الإدارة السابقة، وهناك تقرير مقدم من المدرب سييرا بخصوص اللاعبين، وسنجتمع مع الجهاز الفني خلال 48 ساعة للوقوف على كامل احتياجات الفريق.

ويذكر أن بعض من التقارير الصحفية كانت ذكرت أن الاتحاد يفكر في التعاقد مع المهاجم هارون كمارا لاعب نادي القادسية، والمهاجم عبدالفتاح آدم لاعب نادي التعاون في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن تولى أنمار الحائلي رئاسة نادي الاتحاد قبل أن يتم إعفاؤه من منصبه، في شهر أكتوبر عام 2017، ويأمل في أن تكون عودته مميزة هذه المرة، وأن يعود الفريق الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج.