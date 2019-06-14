صفقة محلية مميزة.. عربون محبة من الحائلي للجماهير

المواطن - مروة نبيل

يُخطط أنمار الحائلي المرشح الوحيد لرئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

آدم أول الصفقات

وأكّدت تقارير صحافية أن أنمار الحائلي يسعى للتعاقد مع عبدالفتاح آدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ليكون أولى صفقاته فور توليه رئاسة نادي الاتحاد.

وأشارت التقارير إلى أن رئيس نادي الاتحاد السابق، لؤي ناظر يتفاوض منذ فترة مع مجلس إدارة التعاون لحسم صفقة عبدالفتاح آدم، ونجح في قطع شوط كبير لتسهيل عملية انضمامه.

رفض التعاون

ويُعد عبدالفتاح آدم هدفًا للثلاثة الكبار الهلال، والنصر، والاتحاد خلال في الموسم الرياضي الجديد، إلا أن الإعلامي بندر العتيبي سبق وأكّد أن إدارة التعاون تراجعت عن فكرة بيعه لأي ناد.

وعلى الرغم من رفض التعاون لبيع عبدالفتاح آدم، إلا أن أنمار الحائلي يأمل في نجاح المفاوضات سريعًا وضم اللاعب رسميًا، بعد تألقه في منافسات الموسم الرياضي الماضي.

وينتظر أنمار الحائلي استلام مهمة رئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد بالتزكية رسميًا خلال الأيام المقبلة، حيث إنه المرشح الوحيد على منصب الرئيس خلال الفترة القانونية المحددة التي وضعتها هيئة الرياضة.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أنهى منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز العاشر، ونجح في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.