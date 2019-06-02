صلاح خارجها.. تعرّف على التشكيلة المثالية لـ دوري الأبطال

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن التشكيلة المثالية في بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، بعد أن تُوج ليفربول بلقب الشامبيونزليج على حساب فريق توتنهام بهدفين دون رد.

وشهدت التشكيلة المثالية في دوري أبطال أوروبا وجود 6 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الفائز باللقب، فيما لم تضمّ نجم المنتخب المصري محمد صلاح صاحب الهدف الأول في شباك توتنهام.

وتواجد في التشكيلة أيضًا العديد من الأسماء المعتادة، وفي مقدمتها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي ودّع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بعدما خرج من البطولة من نصف النهائي.

وضمت التشكيلة المثالية لمنافسات دوري الأبطال 20 لاعبًا، وهم؛ في حراسة المرمى، أليسون بيكر “ليفربول”، تير شتيجن “برشلونة”، وفي الدفاع، ثلاثي الريدز فان دايك، أرنولد وروبرتسون، ونجم أياكس أمستردام، دي ليخت، ولاعب توتنهام، يان فيرتونخن.

وفي خط الوسط كل من؛ موسى سيسوكو “توتنهام”، فينالدوم “ليفربول”، نودمبيلي “ليون”، وثنائي مانشستر سيتي كيفن دي بروين ورحيم سترلينج، بالإضافة إلى ثلاثي أياكس أمستردام الهولندي، حكيم زياش، فرينكي دي يونج ودافيد نيرس.

ويقود هجوم التشكيلة المثالية في دوري الأبطال كلٌّ من؛ دوسان تاديتش “أياكس”، لوكاس مورا “توتنهام”، وساديو ماني “ليفربول”، بالإضافة إلى رونالدو وميسي.