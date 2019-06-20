صورة تُثير الجدل حول اقتراب نيمار من ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

صرّح البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أنه يريد الرحيل عن صفوف النادي الفرنسي خلال صيف العام الجاري.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى تحرك نيمار لشراء منزل جديد له في مدينة برشلونة الإسبانية تمهيدًا لـ عودته لصفوف فريق برشلونة قبل انطلاق موسم 2019-2020.

وانتشرت صورة لـ نيمار رفقة الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت الجدل حول حديث بنزيمة مع النجم البرازيلي لإقناعه بالانضمام لـ صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

حدّد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي السعر المطلوب للتفريط في نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية نقلًا عن صحيفة لوباريزيان الفرنسية: إن باريس سان جيرمان يطلب الحصول على 300 مليون يورو لبيع نيمار في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان قد شنّ هجومًا عنيفًا على نيمار مؤخرًا، وقال: “لم يُرغمه أحد على التوقيع هنا، ولم يدفعه أحد، لقد جاء للانضمام لمشروعنا”.