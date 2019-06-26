صورة حمدالله تضعه في مأزق

المواطن - محمد سمعه

تعرّض اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر لانتقاد شديد من قبل فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، وذلك بعد استبعاده من قبل المدرب الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمُقامة حاليًا في مصر.

وكان حمدالله نشر صورة له عبر حسابه في تويتر وهو يقضي أوقات عطلته في أحد المنتجعات الشاطئية وقت مباراة المغرب وناميبيا في كأس أمم إفريقيا يوم الأحد الماضي، حيث أوصل رسالة بأنه غير مهتم بمتابعة مباراة منتخب بلاده في البطولة الإفريقية.

هجوم مغربي شرس

وتحدّث فوزي لقجع عن استبعاد حمدالله قائلًا: المنتخب المغربي لا يتوقف على لاعب، حمدالله لن يُضيف شيئًا ولن يُنقص شيئًا من المنتخب، ولن نجعل هذا الحادث يؤثر علينا.

رينار يكشف المستور

ويُذكر أن هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي كان كشف كواليس استبعاد اللاعب حمدالله من معسكر أسود الأطلس حيث قال: مغادرة حمدالله لمعسكر المنتخب المغربي قبل بداية البطولة أفضل من المغادرة أثناء البطولة، الأمر أثّر على لاعبي المنتخب المغربي لساعات فقط بعد حدوثه ولكن تم تجاوزه سريعًا.

نشر حمدالله اليوم صورة جديدة له عبر حسابه في تويتر قائلًا عنها: ركز على حياتك فقط.

وجاء استبعاد حمدالله من قائمة منتخب المغرب بعد دخوله في خلاف مع اللاعب فيصل فجر وذلك بسبب رفض الأخير إعطاء حمدالله الفرصة لتسديد ركلة الجزاء في مباراة المغرب وجامبيا الودية والتي أُقيمت قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا.