صورة مع الفخر والذخر والعز والمجد .. محمد بن سلمان

المواطن - مكة المكرمة

جمعت صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير عبدالرحمن بن مساعد، على هامش عقد القمة الإسلامية يوم أمس الجمعة في مكة المكرمة.

ونشر عبدالرحمن بن مساعد الصورة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، معلقًا عليها بالقول: ليلة أمس من مكة المكرمة مع الفخر والذخر والعز والمجد سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وانهالت التعليقات المُحبة والودودة على الصورة، حيث وصفها زياد بن سعد الشهري بأنها اجتمع فيها عذب الكلام وشموخ الوطن.

أما علي كميخ فقال: الرجل القوي الأمين المحبوب من شعبه سيدي ولي العهد يستاهل أن نضع صورته ونوحدها تقديرًا له ولجهوده وأنت مطلوب منك شاعرنا قصيدة استثنائية بحق هالرجل العظيم الصورة فخمة وفاخرة.

وعلق عبدالكريم الجاسر بقوله: قمة القيادة، العزم، والحزم وقمة الإلهام.. اللهم احفظهم واحفظ بلادنا وأدم علينا الأمن والأمان واحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وانصره وأعزه.

من جهته، كتب أسامة محمود: الله يحفظكم يا رب وولي العهد أمير الفخر والذخر والعز والمجد، بتجديد البيعة وأنت أمير مفكر وعقل حكيم وقلب إنسان.

وقال وحيد: ما أجمل أن يكون ماضينا عظيم وحاضرنا فخر ونرى مستقبلنا فيكم قوة وعزة.

واكتفت نورا بالقول: الفخامة في صورة.

في سياق متصل، علق الشمري: منكم نتعلم احترام العائلة وأفرادها.. الله يحفظكم ويرعاكم، مغبوطين فيكم.