صور.. أحمد الصائغ يُقدم أوراق ترشحه لرئاسة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

قدم المرشح لرئاسة النادي الأهلي أحمد الصائغ أوراق ترشحه رسميًّا لمنصب رئيس مجلس الإدارة، اليوم الثلاثاء، لمدة أربعة أعوام قادمة.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء تقديم أحمد الصائغ لملف ترشحه، قبل قليل.

ويحظى أحمد الصائغ بدعم كبير من الأمير منصور بن مشعل، الأمر الذي دفعه للترشح لرئاسة النادي الأهلي، بعد عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية لتجهيز الملف الانتخابي.

وأكدت تقارير صحافية أن عبدالإله مؤمنة انسحب من السباق الانتخابي على رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، على الرغم من تأكيد بعض المقربين منه عن عزمه الترشح، مساء اليوم.

يُذكر أن لجنة الانتخابات فتحت أبوابها أمام الراغبين في الترشح، أول أمس الأحد، على أن تغلق أبوابها عند الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.