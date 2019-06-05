صور.. أوبريت عهد وولاء يشعل حماس أهالي أحد رفيدة بحفل العيد

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

رعى محافظ أحد رفيدة، متعب المتعب، مساء أمس الأربعاء، احتفال أهالي المحافظة بعيد الفطر المبارك وانطلاق فعاليات صيف أحد رفيدة 1440 بمركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري، بتنظيم وإشراف بلدية أحد رفيدة.

بدأ الحفل باستقبال رؤساء الإدارات الحكومية ومشائخ وأعيان وأهالي المحافظة وتبادلوا التهاني بمناسبة العيد السعيد بعد ذلك بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم آيات عطرة من كتاب الله الكريم، ثم كلمة المحافظ والتي رفع فيها تهاني وتبريكات أهالي المحافظة للقيادة الرشيدة بالعيد السعيد ونجاح القمم الثلاث التي عقدت بمكة المكرمة وكذا نجاح موسم العمرة، كما ألقى رئيس البلدية ونائب رئيس اللجنة الفرعية للتنشيط السياحي بالمحافظة محمد بن سالم الوادعي كلمة أكد فيها على ما تحظى به المحافظة من مشاريع تنموية وخدمية ساهمت بشكل كبير في تطوير الخدمات البلدية لتحقيق تطلعات سمو أمير منطقة عسير.

تلى ذلك عدة قصائد شعرية بهذه المناسبة ثم أوبريت غنائي بعنوان (عهد وولاء).