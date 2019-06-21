صور .. الحضور المصري يُزيّن افتتاح بطولة إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

حرص الجمهور المصري على التوافد بقوة إلى ملعب القاهرة الدولي؛ وذلك لحضور مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة الحالية.

وستنطلق مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة إفريقيا 2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ونشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد المصري لكرة القدم عبر تويتر صورًا من توافد الجمهور المصري على ملعب القاهرة الدولي لحضور مباراة افتتاح بطولة إفريقيا 2019.

وكان المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، قال قبل انطلاق مباراة افتتاح بطولة إفريقيا 2019: إن المصريين يُطالبونه بضرورة تحقيق اللقب الإفريقي الثامن في تاريخ الكرة المصرية، حيث لم يفز المنتخب المصري بلقب كأس أمم إفريقيا منذ عام 2010.

ويُشارك في بطولة إفريقيا 2019 أربعة وعشرون منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة الإفريقية، حيث يحضر التواجد العربي بوجود خمسة منتخبات وهي “مصر، تونس، المغرب، الجزائر، موريتانيا”.

وكان تنظيم بطولة إفريقيا 2019 قد سُحب من دولة الكاميرون وفازت به جمهورية مصر العربية في الثامن من يناير الماضي بعد منافسة شرسة مع دولة جنوب إفريقيا.

وتستضيف ستة ملاعب في مصر منتخبات بطولة إفريقيا 2019؛ حيث يستضيف ملعب القاهرة الدولي وملعب السلام في مدينة القاهرة، بالإضافة لـ ملعب الإسكندرية وملعب السويس وملعب الإسماعيلية وملعب الدفاع الجوي.

ويسعى المنتخب المصري إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز بـ بطولة إفريقيا 2019.

وكان أحمد المحمدي ظهير أيمن منتخب مصر ونادي أستون فيلا الإنجليزي قال بأن المنتخب المصري سيبذل أقصى جهده من أجل التتويج بلقب بطولة إفريقيا 2019.

وقبل إقامة بطولة إفريقيا 2019، كان المنتخب المصري وصل إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2017 ضد المنتخب الكاميروني، ولكنه خسر اللقب بثنائية مقابل هدف.