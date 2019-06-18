صور.. الطب يعجز أمام طفلة يصيبها الضوء بحروق

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تُعاني فتاة في التاسعة من عمرها مصابة بحالة طبية نادرة تجعلها شديدة الحساسية تجاه الضوء، وهو ما يجعلها تعاني من جروح مماثلة للحروق من الدرجة الثالثة في كل مرة تصيب بشرتها.

أصيبت فيبي كروسون بشكل من حالات انحلال البشرة الفقاعي، وهي حالة وراثية نادرة تعرف باسم “جلد الفراشة”.

وتجعل تلك الحالة الطبية النادرة بشرتها هشة لدرجة أن نتوءًا أو حتى جزءًا من ملابسها يُسبب لها جروحًا عميقة تحت ثلاث طبقات من الجلد.

وقالت والدتها إن جهازها الهضمي يتفاعل سلبيًا إذا تناولت أطعمة غير طرية، بما يمكن أن يؤثر عليها بشكل واضح في العين والمريء وحتى العينين.

وتعود الحالة الطبية النادرة التي تعاني منها الطفلة، إلى حالة وراثية غير مؤثرة بدرجة كبيرة على أسلافها، إلا أنها لوحظت تأثيراتها القوية على الطفلة صاحبة التسع سنوات في وقت مبكر للغاية.