صور.. العثور على جثتي مواطنَين فُقدا في صحراء العضيلية
أحدهما خرج للبحث عن الآخر..

صور.. العثور على جثتي مواطنَين فُقدا في صحراء العضيلية

2019/06/02
الساعة 11:18 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الأحساء

أعلنت فرق جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، اليوم الأحد، العثور على جثَّة مواطن مفقود في صحراء العضيلية بالأحساء، حيث كان قد خرج للبحث عن شقيقه المفقود والذي عُثر عليه كذلك وقد فارق الحياة.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن فرق الإنقاذ في الجمعية انطلقت الساعة الرابعة فجر اليوم للبحث عن مفقود العضيلية الثاني، الذي فقد أثناء بحثه عن شقيقه المفقود والذي عثر عليه أيضا متوفًى من قِبل ذويه.

ونشرت الجمعية صوراً لفرق الإنقاذ أثناء مباشرتها عملية البحث عن المفقود الثاني، وذلك بعدما تبلغت بفقده من ذويه، حيث عُثر عليه متوفًى ليلحق بشقيقه.



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