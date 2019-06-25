صور.. الفارس يحصد كأس دورة بلدية أحد رفيدة الرياضية

المواطن- فهدالقحطاني - أحدرفيدة

اختتم دوري بلدية أحد رفيدة الرياضي مساء أمس بنادي جرش الرياضي لعام ١٤٤٠هـ بحضور محافظ أحد رفيدة متعب آل متعب ورئيس البلدية محمد سالم الوادعي وقادة الدوائر الحكومية بالمحافظة، حيث تأهل فريقي ترجي آل جحل والفارس إلى النهائي من ضمن 8 فرق رياضية.

وفاز فريق الفارس وحصل على كأس البطولة ليأتي فريق ترجي آل جحل في المركز الثاني وبعد نهاية المباراة قام محافظ المحافظة ورئيس البلدية بتسليم الكأس للفريق الفائز والجوائز على الفرق الرياضية.

وأثنى المحافظ على الجهود المميزة التي قدمتها بلدية المحافظة خلال هذه الدورة الرياضية وعلى ما قاموا به من جهود في تنظيم البطولة والإشراف عليها منذ بداية انطلاقها على ملعب نادي جرش الرياضي.