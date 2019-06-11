صور.. القار المسكوب يحتجز 23 رأس أغنام ونفوق 8 منها في الشمالية

المواطن - الشمالية

نجح الدفاع المدني في المنطقة الشمالية في فكّ احتجاز 15 رأس أغنام التصقت بمادة القار المسكوبة على الأرض فيما نفقت 8 أغنام أخرى.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي أنه في تمام الساعة ١٧:٣٧ مساء يوم الاثنين الموافق ٨-١٠-١٤٤٠هـ ورد بلاغ لمركز الدفاع المدني في حزم الجلاميد عن احتجاز عدد ٢٣ رأس من الأغنام في مادة القار مسكوبة على الأرض في منطقة برية تبعد عن المركز بمسافة ٣٣ كيلومتر باتجاه الشمال.

وأضاف أنه عند الوصول للموقع تبيّن أن الحادث عبارة عن سقوط عدد ٢٣ رأس أغنام واحتجازها بمادة القار، نفق منها عدد ٨ وتم استخراج ١٥بحالة جيدة.