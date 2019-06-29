صور.. انطلاق مهرجان سباق الهجن الختامي 2019 في الوجه

المواطن - واس

انطلق، اليوم السبت، مهرجان سباق الهجن الختامي 2019 في ميدان الوجه، وشهد حضورًا وتفاعلًا جماهيريًّا جيدًا طوال مدة السباق.

ومن المُقرر أن يستمر مهرجان سباق الهجن الختامي 2019 حتى يوم الأربعاء المقبل، وسيشهد إقامة 65 شوطًا، ومن المتوقع أن يستمر الحضور الجماهيري خلال الأيام القادمة.

وبدأ مهرجان سباق الهجن الختامي 2019 اليوم بـ15 شوطًا للقعدان المفاريد بمسافة 2 كم، حيث تصدرت فيها هجن تبوك بواقع 8 أشواط، وهجن ينبع بواقع 7 أشواط.

ومن جانبه، أكد مدير الميدان، المهندس محمود بن سليمان الربيض، أن انطلاقة السباق حظيت بمتابعة كبيرة من الجماهير، التي توافدت من جميع مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الميدان لمشاهدة السباق والاستماع بمنافساته.

وشدد الربيض على أن السباق نال اهتمامًا ومتابعة من الاتحاد السعودي للهجن، مشيدًا بجهود الجهات الأمنية التي شكّل حضورها دورًا مهمًّا على مستوى التنظيم الذي أظهر هذا الحدث الرياضي بصورة متميزة في تنظيم السيارات داخل الميدان.