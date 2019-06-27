صور.. برانكو في جدة لبدء مشواره مع الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن وصول المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، صباح اليوم الخميس، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، استعدادًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول المدرب الكرواتي برانكو وكان في استقباله المدير التنفيذي لكرة القدم، أحمد بامعوضه، ومدير الفريق الأول ماجد الطويرقي.

وكانت إدارة النادي الأهلي الجديدة برئاسة أحمد الصائغ قد أعلنت عن التعاقد مع المدرب الكرواتي برانكو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وسبق أن تولى الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني منذ عام 2015، وقاده إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الماضية، ولكنه خسر ضد كاشيما أنتلرز الياباني.

ودرب برانكو إيفانكوفيتش عدة أندية أوروبية وآسيوية، ومنها دينامو زغرب، بيرسبوليس الإيراني، شاندونغ لونينغ الصيني، الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، بالإضافة إلى المنتخب الإيراني في منافسات كأس العالم.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وأنهى الدوري السعودي للمحترفين محتلًّا المركز الرابع.