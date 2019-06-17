صور جديدة لإزالة إيران لغمًا من الناقلة اليابانية في خليج عمان

المواطن - الرياض

نشر الجيش الأمريكي، مساء أمس الاثنين، صورًا جديدة قال إنها لقوات إيرانية تزيل لغمًا من ناقلة يابانية بعد هجوم الأسبوع الماضي في خليج عمان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن الخميس أن “حكومة الولايات المتحدة تعتبر أنّ إيران مسؤولة عن الهجومين في بحر عمان”.

وقال بومبيو الذي ترأس وكالة المخابرات المركزية قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية: “أجهزة المخابرات لديها الكثير من البيانات والكثير من الأدلة.. سيرى العالم الكثير منها”.

وتعرضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية الخميس في بحر عمان لهجومين؛ ما أدى لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في المنطقة التي تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.