صور.. رجال حرس الحدود ينقذون إماراتياً تعطلت مركبته في الشمالية‎

صور.. رجال حرس الحدود ينقذون إماراتياً تعطلت مركبته في الشمالية‎

2019/06/06
الساعة 4:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - رفحاء

قدم رجال حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية، بقطاع العويقيلة، المساعدة اللازمة لمواطن إماراتي توقفت مركبته عن السير بعد أن نفدَ الوقودُ منها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن فارس الشعلان أن هاتف حرس الحدود ٩٩٤ ، تلقى بلاغاً من مواطن إماراتي يتواجد في شمال شرق محافظة العويقلية، يفيد بأن مركبته تعطلت بسبب نفاد الوقود منها، ويطلب المساعدة.

وأضاف:” على الفور، تم تمرير البلاغ لقيادة حرس الحدود بقطاع العويقيلة، حيث تم تقديم المساعدة اللازمة في مثل هذه الحالات”.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية ضرورة اتباع تعليمات السلامة، وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.



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