صور.. رصد 25 مخالفة صحية في بارق

المواطن - أحمد الشهري - بارق

كثّفت بلدية محافظة بارق جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ بالمحافظة والمراكز التابعة لها وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق أحمد بن عوض البارقي أنه تمّ توجيه المراقبين الصحيين بالبلدية خلال اليوميين الماضيين بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأشار البارقي إلى أن المراقبين قاموا بجولات صباحية ومسائية على المحلات الصحية بالمحافظة ومركز ثلوث المنظر حيث تمّ رصد 25 مخالفة صحية منها عدم النظافة العامة وسوء الأدوات المستخدمة في الطبخ وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.

‫وأكد البارقي على المستهلكين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري كما نبّه ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية وذلك لحماية المستهلك وحمايتهم.